Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 7 июля 2025:
1. «Русские во времена СССР заранее проектировали так, чтобы все разрушить»: Депутаты ПАС требуют у жителей Молдовы покаяться за «советское прошлое».
2. Неделя в Молдове начинается с аномальной жары: Синоптики обещают +40 градусов — сколько продлится пекло.
3. Забывчивость по-европейски: президентка Молдовы Санду скорбит под фото нацистских жертв о «советском терроре».
4. В молдавской больнице два пациента упали с высоты и разбились насмерть: Руководство в +35 градусов закрыло окна и отобрало ручки от них — теперь пациенты «умирают» от жары.
5. Секта имени ПАС: «Оскар» для своих фанатиков — в Молдове правящая партия наградила агрессивного активиста, который унижал русскоязычных.
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