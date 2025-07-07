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Топ-5 главных новостей в Молдове 7 июля 2025: ПАС требует у жителей Молдовы покаяться за «советское прошлое»; в Молдову идет аномальная жара в +40 градусов; как президентка Санду скорбит под фото нацистских жертв

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 7 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 7 июля 2025:

1. «Русские во времена СССР заранее проектировали так, чтобы все разрушить»: Депутаты ПАС требуют у жителей Молдовы покаяться за «советское прошлое».

2. Неделя в Молдове начинается с аномальной жары: Синоптики обещают +40 градусов — сколько продлится пекло.

3. Забывчивость по-европейски: президентка Молдовы Санду скорбит под фото нацистских жертв о «советском терроре».

4. В молдавской больнице два пациента упали с высоты и разбились насмерть: Руководство в +35 градусов закрыло окна и отобрало ручки от них — теперь пациенты «умирают» от жары.

5. Секта имени ПАС: «Оскар» для своих фанатиков — в Молдове правящая партия наградила агрессивного активиста, который унижал русскоязычных.

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