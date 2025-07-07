Иркутск впервые широко отметит День семьи, любви и верности

Праздник впервые пройдет в Иркутске с таким размахом, объединив традиции и современные форматы, сообщает пресс-служба мэрии города. Планируется, что мероприятие посетит более тысячи человек.
«История этого праздника уходит корнями в XIII век. Святые Петр и Феврония Муромские стали символом супружеской верности и преданности. Князь Петр выбрал любовь к простой крестьянке Февронии вместо власти, а их чудесное воссоединение после смерти показало неразрывность истинной семейной связи. В 2008 году этот день стал всероссийским праздником, и для Иркутска, где семейные ценности всегда были основой общества, такое мероприятие особенно значимо», — рассказал сопредседатель регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора Дмитрий Толоконников.
Особое внимание будет уделено молодым семьям. Их ждут консультации психологов и юристов по семейным вопросам, лекции о гармонии в браке и конкурсы для молодоженов и пар, отмечающих юбилеи свадеб.
Программа праздника:
8:30 — божественная литургия в Богоявленском кафедральном соборе;
10:00 — шествие к памятнику Петра и Февронии;
10:15 — молебен;
15:30 — работа площадок психологов и лекторов о семейных ценностях;
17:00 — мастер-классы по народным ремеслам для всей семьи;
17:00 — благотворительная ярмарка изделий ручной работы;
17:30 — духовная беседа со священником о семейных ценностях;
19:00 — Парад Семьи: праздничное шествие семей Иркутска по набережной;
19:30 — праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города, а также награждение выдающихся семей.
Фестиваль организован Всемирным русским народным собором, Фондом имени Иннокентия Сибирякова и Иркутской епархией при поддержке администрации Иркутска, АО ЗДК «Лензолото» и общественных организаций Иркутска.