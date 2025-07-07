Иркутск впервые широко отметит День семьи, любви и верности

«История этого праздника уходит корнями в XIII век. Святые Петр и Феврония Муромские стали символом супружеской верности и преданности. Князь Петр выбрал любовь к простой крестьянке Февронии вместо власти, а их чудесное воссоединение после смерти показало неразрывность истинной семейной связи. В 2008 году этот день стал всероссийским праздником, и для Иркутска, где семейные ценности всегда были основой общества, такое мероприятие особенно значимо», — рассказал сопредседатель регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора Дмитрий Толоконников.