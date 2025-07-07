Уфимцам напомнили о плановых отключениях воды на этой неделе

В этом же районе Уфы с 10:30 часов 8 июля до 09:30 часов 9 июля отключат холодную воду в домах на пр. Октября, 40, 40/1, 42, 42а, 42/2, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 52/2, 54; ул. М. Тихорецкая, 1, 3; ул. Комсомольская, 93, 93/1, 97а; ул. 50 лет СССР, 26, 24.