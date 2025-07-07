Уфимцам напомнили о плановых отключениях воды на этой неделе

Так, в Октябрьском районе Уфы с 11 часов 7 июля до 5 часов утра 8 июля без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. А. Королева, 6/3, 4/2, 10/6, 10/7; ул. Ю. Гагарина, 57/2; ул. Жукова, 18, 20, 22, 24, 26.
В этом же районе Уфы с 10:30 часов 8 июля до 09:30 часов 9 июля отключат холодную воду в домах на пр. Октября, 40, 40/1, 42, 42а, 42/2, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 52/2, 54; ул. М. Тихорецкая, 1, 3; ул. Комсомольская, 93, 93/1, 97а; ул. 50 лет СССР, 26, 24.
В Калининском районе Уфы с 10 до 20 часов не будет холодной воды в жилых домах на ул. Интернациональная, 121, 123/1; ул. Первомайская, 84/2.
Также в Калининском районе с 10 до 18 часов 10 июля запланировано отключение холодной воды на ул. Вологодская, 20/1; ул. Орджоникидзе, 36; ул. Лермонтова, 24.