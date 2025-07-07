Беженка рассказала, что ВСУ в Дзержинске угрожали испытать на людях новое оружие

Беженка из Дзержинска ранее поделилась историей о том, как виноградная лоза спасла ей жизнь при ударе дрона Вооруженных сил Украины по ее дому. Она рассказала, что увидела БПЛА над своим супругом, когда тот привез дрова. Вскоре после того, как они зашли в дом, беспилотник сбросил взрывное устройство. Но оно застряло в виноградной арке, что замедлило его активацию и дало им время, чтобы укрыться.