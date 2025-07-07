Беженка рассказала, что ВСУ в Дзержинске угрожали испытать на людях новое оружие

Военные ВСУ называли мирных жителей города Дзержинска в ДНР «смертниками» и угрожали испытать на них новое оружие. Об этом рассказала беженка Неля Воробьева.
— Украинские боевики нас называли смертниками. Они заявили: «Не уехали, значит, вы тут и останетесь». То есть они не дадут нам уехать. И смертниками нас называли. Они сказали: «У нас тут полигон, мы будем тут испытывать на вас новое оружие», — цитирует ее РИА Новости.
Она уточнила, что эти события происходили до подхода ВС России к Дзержинску.
Беженка из Дзержинска ранее поделилась историей о том, как виноградная лоза спасла ей жизнь при ударе дрона Вооруженных сил Украины по ее дому. Она рассказала, что увидела БПЛА над своим супругом, когда тот привез дрова. Вскоре после того, как они зашли в дом, беспилотник сбросил взрывное устройство. Но оно застряло в виноградной арке, что замедлило его активацию и дало им время, чтобы укрыться.
Уцелевший беженец из Часова Яра рассказал, как ореховое дерево спасло его от обстрела со стороны ВСУ.