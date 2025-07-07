В Башкирии ожидается 29-градусная жара

В ближайшие дни в Башкирии установится теплая погода. Как рассказали синоптики республиканского гидрометцентра, уже сегодня столбики термометров поднимутся до +19…+24°С, в некоторых районах возможны небольшие осадки.
Во вторник, 8 июля, погода немного испортится: кое-где пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью температура опустится до +10…+15°С, а днем воздух прогреется до +21…+26°С. Ветер останется западным, но во время грозы возможны порывы.
Среда, 9 июля, принесет жителям Башкирии настоящее летнее тепло. Днем температура достигнет +24…+29°С, хотя местами вновь возможны дожди и грозы. Ночью столбики термометров достигнут +10…+15°С.
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