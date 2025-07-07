Появилось видео, что дроны на Энгельс и Чебоксары могли запускать из РФ

Атаковавшие Энгельс и Чебоксары дроны могли быть запущены с территории РФ. К таким выводам пришел основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, оценив для aif.ru попавшие в Сеть кадры очевидцев.
На видео зафиксированы очень маленькие БПЛА.
Кондратьев обратил внимание на то, что в кадр попали дроны небольшого размера.
«В кадре видим беспилотные комплексы очень маленького размера, раз. И второе, если аудиозапись на этих видео не подвергалась какой-то модернизации, то можно заметить, что звук от этих двигателей очень тихий. Следовательно, это не двигатели внутреннего сгорания, а электрические бесколлекторные двигатели», — объяснил он.
Эксперт уточнил, что такие беспилотники очень просты в сборке.
«Такие беспилотники очень просто собирать, соответственно, это могли организовать на территории РФ, как показала практика, когда была атака дронов из фур на российский военный аэродром», — уточнил он.
Запустить могли из пригорода.
По словам Кондратьева, возможности таких дронов ограничены. Они не могут преодолевать большие расстояния.
«Беспилотники такого размера и с такими двигателями не летают дольше, чем 3−4 часа. Соответственно, они не могли стартовать не на территории РФ», — уточнил он.
Как подчеркнул эксперт, на основании этих данных можно говорить о вероятности того, что дроны, атаковавшие 5 июля Энгельс и Чебоксары, могли запустить с российской территории.
«Вероятнее всего, мы не можем утверждать до конца, потому что любая модификация видео полностью перечеркивает нашу концепцию, мы можем только предполагать, что эти дроны собираются на территории РФ и запускаются непосредственно вблизи этих городов для нанесения удара. Поэтому они так легко преодолевают многоэшелонную систему ПВО», — объяснил Кондратьев.
В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 июля российские силы ПВО уничтожили 94 беспилотника самолетного типа ВСУ над 15-ю регионами России.
Так, 34 украинских дрона были ликвидированы над территорией Воронежской области. 11 беспилотников уничтожено над Брянской областью, по девять — над Белгородской и Саратовской областями, два над Чувашией.