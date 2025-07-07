В Лесосибирске бухгалтера подозревают в контрабанде лесоматериалов

Сотрудники Красноярской таможни совместно с полицией Лесосибирска обнаружили факт незаконного вывоза пиломатериалов за пределы страны.
По информации правоохранительных органов, организатором контрабанды стала 60-летняя бухгалтер одной из местных лесоэкспортирующих компаний.
Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, предоставляла таможенным органам документы с ложными сведениями о происхождении древесины. В результате ей удалось оформить и отправить за границу 869 кубометров лесоматериалов на общую сумму 3,8 миллиона рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров группой лиц по предварительному сговору», что может привести к наказанию вплоть до 10 лет лишения свободы. Суд избрал в качестве меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.
Ранее рассказывали, что в Уярском районе экс-чиновницу судят за содействие незаконной вырубке леса на 467 млн.