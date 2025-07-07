В Лесосибирске бухгалтера подозревают в контрабанде лесоматериалов

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров группой лиц по предварительному сговору», что может привести к наказанию вплоть до 10 лет лишения свободы. Суд избрал в качестве меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.