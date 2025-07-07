Стал известен самый сложный предмет для сдававших ЕГЭ омских школьников

Самым успешным с точки зрения сдачи на минимальный балл стал экзамен по русскому языку. И хотя число сдававших снизилось в сравнении с прошлым годом на 26 000, провалили экзамен всего около 1% выпускников. Самым массовым гуманитарным предметом снова стало обществознание — его выбрали 255 000 человек. Средний балл снизился до 53,5, а не сдали экзамен 23% школьников.