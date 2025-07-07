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Стал известен самый сложный предмет для сдававших ЕГЭ омских школьников

Необходимый минимум в этой науке не набрали почти четверть абитуриентов.

Источник: Om1 Омск

Депутат Госдумы Олег Смолин в своём телеграм-канале рассказал о предварительных результатах Единого государственного экзамена в 2025 году.

По данным Роспотребнадзора, в нынешнем году школьники стали активнее выбирать технические и естественно-научные предметы, а средние баллы по многим экзаменам немного подросли. Средний балл в профильной математике, к примеру, достиг 62 — экзамен провалили около 5% выпускников, рассказали в Рособрнадзоре.

Популярнее стала и физика: её выбрали на 7 000 школьников больше. Специалисты связывают это с ростом престижности инженерных профессий. Средний балл — 62, но количество провалов выросло до 4%. Историю решили сдавать сразу на 9 000 выпускников больше.

«Ребята почувствовали, что историю могут ввести вместо обществознания. Средний балл — 56, но не справились с экзаменом более 9%», — сообщает Олег Смолин, ссылаясь на ведомство.

Самым успешным с точки зрения сдачи на минимальный балл стал экзамен по русскому языку. И хотя число сдававших снизилось в сравнении с прошлым годом на 26 000, провалили экзамен всего около 1% выпускников. Самым массовым гуманитарным предметом снова стало обществознание — его выбрали 255 000 человек. Средний балл снизился до 53,5, а не сдали экзамен 23% школьников.

Следует понимать, что эти цифры — не окончательные. Так, 3 и 4 июля дети могли пересдать один из экзаменов — итоговые цифры станут известны к концу рабочей недели.