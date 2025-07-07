Стало известно, сколько детей родилось в России с начала 2025 года

Согласно опубликованным 31 января 2025 года данным Росстата, численность граждан РФ на начало года составляла 146 миллионов 28 тысяч 325 человек. За предшествующий год отмечено сокращение показателя на 0,08%, при этом 20 регионов продемонстрировали прирост численности. В перечень территорий с положительной демографической динамикой вошли Московская и Ленинградская области, а также Республика Ингушетия. По информации ведомства, рост населения зафиксирован в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах.