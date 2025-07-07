Омский арбитражный судья Ирина Ширяй может перейти в апелляционную инстанцию

Ирина Ширяй работает в омском Арбитраже с марта 2019 года. Более, чем за пять лет, она приняла участие в рассмотрении 6 045 дел, преимущественно связанных с объектами недвижимости. С 2021 по 2025 год омичка входила в состав региональной Квалификационной коллегии судей.