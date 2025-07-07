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Омский арбитражный судья Ирина Ширяй может перейти в апелляционную инстанцию

Квалификационная коллегия рассмотрит кандидатуру 15 июля.

Источник: Комсомольская правда

Судья Арбитражного суда Омской области Ирина Ширяй подала заявление о рекомендации на должность в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение ее кандидатуры запланировано на 15 июля — вопрос обсудят на сессии Высшей квалификационной коллегии судей.

Ирина Ширяй работает в омском Арбитраже с марта 2019 года. Более, чем за пять лет, она приняла участие в рассмотрении 6 045 дел, преимущественно связанных с объектами недвижимости. С 2021 по 2025 год омичка входила в состав региональной Квалификационной коллегии судей.

В случае положительного решения коллегии судья перейдет в вышестоящую инстанцию, которая рассматривает апелляции на решения арбитражных судов региона.

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