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В центре Иркутска перекроют движение на время ралли «Шелковый путь»

Иркутск, НИА-Байкал — В связи с проведением в Иркутске предстартовых и стартовых мероприятий Международного ралли «Шелковый путь» будет временно прекращено движение транспорта в центральной части города.

Источник: пресс-служба администрации Иркутска

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с 00:05 8 июля до 18:00 13 июля перекроют улицы:

  • Нижняя Набережная от Декабрьских Событий до Ленина;
  • Ленина от Нижней Набережной до Чкалова;
  • Сухэ-Батора от Польских Повстанцев до Нижней Набережной;
  • Польских Повстанцев от Пролетарской до Сухэ-Батора.
  • С 07:00 до 23:0012 июля нельзя будет проехать по улице Сурикова на участке от Ленина до переулка Гершевича.

С 07:00 до 23:30 12 июля для проезда закроют:

  • площадь графа Сперанского;
  • ул. Рабочая от Пролетарской до Сухэ-Батора;
  • ул. Чкалова от переулка Гершевича до Ленина;
  • ул. Ленина от Чкалова до Желябова;
  • ул. Сухэ-Батора от Желябова до Польских Повстанцев.

Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.