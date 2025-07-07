В Госдуме предложили новую форму турниров по киберспорту

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») в беседе с РИА Новости предложил проводить совместные турниры по киберспорту, в которых смогут участвовать и профессиональные спортсмены, и любители, а также люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
«В современном мире киберспорт уже давно перестал быть просто развлечением и превратился в полноценное спортивное направление с огромным потенциалом для развития молодежи и общества в целом. Сегодня мы предлагаем инициировать проведение совместных турниров по киберспорту, которые будут открыты для участия как профессиональных и любительских спортсменов, так и людей с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов специальной военной операции», — сказал Хамитов.
Он отметил, что это важный шаг в направлении инклюзивности и равных возможностей. По словам депутата, киберспорт — одна из немногих дисциплин, которая позволяет людям с различными физическими особенностями и жизненными обстоятельствами полноценно конкурировать и проявлять свои способности наравне с другими.
«Особое внимание мы уделяем ветеранам СВО, которые, несмотря на сложности и испытания, заслуживают нашей поддержки и возможности продолжать активную жизнь, находить новые смыслы и развивать свои таланты», — добавил парламентарий.
Хамитов подчеркнул, что такие турниры будут способствовать не только развитию спорта и технологий, но и социальной адаптации людей с ОВЗ и ветеранов, поддержке их мотивации и самооценки. Политик считает, что это уникальная возможность для всех участников обрести новых друзей, расширить круг общения и реализовать себя в динамичной, интеллектуально насыщенной среде.
«Мы видим в этом проекте не только спортивную инициативу, но и социально значимую платформу, способную изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями и ветеранам, демонстрируя их возможности и таланты. Уверен, что совместные киберспортивные турниры станут отличным примером инклюзивного спорта будущего, объединят людей разных возрастов и профессий и внесут вклад в развитие современного российского общества», — подытожил Хамитов.