В Госдуме предложили новую форму турниров по киберспорту

«В современном мире киберспорт уже давно перестал быть просто развлечением и превратился в полноценное спортивное направление с огромным потенциалом для развития молодежи и общества в целом. Сегодня мы предлагаем инициировать проведение совместных турниров по киберспорту, которые будут открыты для участия как профессиональных и любительских спортсменов, так и людей с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов специальной военной операции», — сказал Хамитов.