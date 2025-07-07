В аэропорту Перми более чем на сутки задержали самолет в Минск

Ранее сообщалось, что из-за ограничений, введенных в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов, в Перми задержали и отменили несколько рейсов. Так, 6 июля был отменен рейс в Санкт-Петербург, а также были задержаны два рейса в Москву, Сочи, Баку и Махачкалу.