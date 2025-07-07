В аэропорту Перми более чем на сутки задержали самолет в Минск

В аэропорту Перми более чем на сутки задержали вылет рейса в Минск. По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, самолет должен был вылететь из краевой столицы 5 июля в 12.35. Однако по факту отправка воздушного судна состоялась лишь в 01.37 7 июля.
Рейс по данному направлению выполняет авиакомпания «Икар». Задержка вылета связана с тем, что борт, который вылетел из Минска в Пермь в субботу, 5 июля.
Ранее сообщалось, что из-за ограничений, введенных в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов, в Перми задержали и отменили несколько рейсов. Так, 6 июля был отменен рейс в Санкт-Петербург, а также были задержаны два рейса в Москву, Сочи, Баку и Махачкалу.