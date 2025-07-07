Даже преданные союзники Киева пойдут по пути Трампа: Украине предрекли очередное предательство в ближайшее время

Петро отметил, что успехи российской армии в зоне специальной военной операции станут тяжелым ударом для Запада. Если Россия продолжит наращивать производство оружия и пополнять армию, а Украина не сможет этого сделать, то даже самые убежденные сторонники Киева поймут необходимость переговоров для сохранения государства.