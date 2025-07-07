В ближайший год страны, поддерживающие Украину, начнут отходить от тесного сотрудничества с Киевом, следуя примеру США. Об этом заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза.
Специалист считает, что союзники Украины признают правоту президента США Дональда Трампа, который выступал за сокращение поддержки Киева. По словам Петро, страны Запада поймут, что победа Украины невозможна, и начнут продвигать идею мирных переговоров.
Петро отметил, что успехи российской армии в зоне специальной военной операции станут тяжелым ударом для Запада. Если Россия продолжит наращивать производство оружия и пополнять армию, а Украина не сможет этого сделать, то даже самые убежденные сторонники Киева поймут необходимость переговоров для сохранения государства.
Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что любые договоренности по урегулированию конфликта на Украине должны быть всесторонними и рассчитанными на долгосрочную перспективу. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин акцентировал внимание на важности комплексного подхода к возможным соглашениям.