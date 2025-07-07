Что будет с ценами на ЖКУ после большого повышения в этом году: прогноз на будущее

Отключение услуг. После двух месяцев долга могут выключить свет, газ и горячую воду. Холодную воду и отопление отключать не имеют права — это жизненно важные услуги. Сначала придет предупреждение, потом дадут 20 дней на оплату, и только через три дня после окончания срока могут действительно произвести отключение. Пени. С 31-го дня просрочки начнут начисляться пени. Сначала 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день, а после 90 дней — уже 1/130. Если долг составляет, например, 10 000 рублей, за полгода дополнительно начисляется около двух тысяч. Судебное взыскание. При значительной просрочке возможны арест банковских счетов, удержание до 50% доходов, ограничение на выезд за рубеж (при долге от 30 000 рублей).Выселение из муниципальной квартиры. Если оплата за ЖКУ в муниципальной квартире не поступает шесть месяцев подряд, муниципалитет может обратиться в суд с иском. Жильца могут снять с регистрационного учета и выселить. Продажа квартиры за долги. Если квартира не единственная, ее могут продать с торгов. Долги в этом случае погасят из выручки.