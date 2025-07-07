Что будет с ценами на ЖКУ после большого повышения в этом году: прогноз на будущее

В следящие годы ожидается замедление роста индексации ЖКУ.
В ближайшие годы рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги замедлится. По данным обновленного прогноза Минэкономразвития, в 2026 году он составит в среднем 9,8%, в 2027 году — 7,9%, а в 2028 году — 5,9%.
В текущем году средний уровень роста тарифов по стране достиг около 13%, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие. Дальнейшее изменение будет зависеть от цен на газ, инфляции и состояния коммунальных систем. Какое повышение тарифов ожидается в ближайшие годы и в каких случаях можно не платить за коммуналку — в материале URA.RU.
Что будет с ценами на ЖКУ в ближайшие годы.
В 2026 году индексация тарифов, предположительно, составит 9,8%Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
В ближайшие годы россияне столкнутся с постепенным замедлением роста тарифов на коммунальные услуги, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов. По данным Минэкономразвития, в 2026 году средняя индексация составит 9,8%, в 2027-м — 7,9%, а к 2028-му снизится до 5,9%. Однако в отдельных регионах рост может оказаться ниже заявленного.
Основная причина повышения цен — необходимость модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры. Кроме того, рост тарифов частично связан с увеличением зарплат в отрасли, где наблюдается острый дефицит кадров. Власти также отмечают, что нынешние корректировки компенсируют недостаточное повышение в предыдущие годы, когда индексация отставала от реальной инфляции и роста цен на топливо, включая газ, уголь и мазут.
Стоимость ЖКУ сильно варьируется в зависимости от региона. В 2025 году Москва остается в числе регионов с высокой стоимостью ЖКУ: после 15%-ного повышения средний платеж на домохозяйство увеличился с 10,7 тыс. до 12,3 тыс. рублей. При этом максимальный рост тарифов 1 июля произошел в Пермском крае (21%), а минимальный — в Амурской области (8,6%).
Эксперты подчеркивают, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от нескольких факторов, включая стоимость газа, уровень инфляции и состояние местных коммунальных систем. Если инфляция, как прогнозирует ЦБ, стабилизируется на уровне 4%, темпы роста тарифов могут замедлиться еще сильнее. Однако пока жильцам стоит готовиться к тому, что коммунальные платежи продолжат увеличиваться, хотя и не такими высокими темпами, как раньше.
Что будет, если не платить за коммуналку.
С 31-го дня просрочки начнут начисляться пениФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Отключение услуг. После двух месяцев долга могут выключить свет, газ и горячую воду. Холодную воду и отопление отключать не имеют права — это жизненно важные услуги. Сначала придет предупреждение, потом дадут 20 дней на оплату, и только через три дня после окончания срока могут действительно произвести отключение. Пени. С 31-го дня просрочки начнут начисляться пени. Сначала 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день, а после 90 дней — уже 1/130. Если долг составляет, например, 10 000 рублей, за полгода дополнительно начисляется около двух тысяч. Судебное взыскание. При значительной просрочке возможны арест банковских счетов, удержание до 50% доходов, ограничение на выезд за рубеж (при долге от 30 000 рублей).Выселение из муниципальной квартиры. Если оплата за ЖКУ в муниципальной квартире не поступает шесть месяцев подряд, муниципалитет может обратиться в суд с иском. Жильца могут снять с регистрационного учета и выселить. Продажа квартиры за долги. Если квартира не единственная, ее могут продать с торгов. Долги в этом случае погасят из выручки.
Когда можно не оплачивать ЖКУ.
1. Некачественные услуги.
Если воду, отопление или свет отключают дольше, чем положено, или услуга не соответствует нормативам (например, из крана течет ржавая вода, батареи чуть теплые), можно требовать перерасчета. Главное — зафиксировать нарушение: вызвать аварийную службу, составить акт и подать заявление.
При отъезде в отпуск можно сделать перерасчет за водуФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
2. Отсутствие в квартире больше 5 дней.
Если уехали в отпуск или на дачу и не живете в квартире больше пяти дней, можно сделать перерасчет за воду, свет, газ и вывоз мусора. Но только если нет счетчиков (или их нельзя поставить). За отопление и капремонт платить все равно придется.
3. Мусорный контейнер далеко.
Если контейнер дальше 100 метров от дома, а мусор не забирают по-другому (например, пакетами), можно не платить за вывоз ТКО. Надо написать заявление, а если откажут — идти в суд.
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4. Льготы пенсионерам по капремонту.
Если собственнику больше 70 лет, он одинок и не работает, можно вернуть 50% взносов на капремонт. После 80 лет — 100%. Обращаться нужно в соцзащиту с документами.
5. Долги старше 3 лет.
Коммунальщики могут требовать оплаты только за последние три года. Если пытаются взыскать старые долги, надо заявить в суде о пропуске срока исковой давности.
6. Долги бывших хозяев.
Если купили квартиру с долгами за ЖКУ, платить их не обязаны — это проблема прежнего владельца. Исключение — взносы на капремонт (они привязаны к квартире).