Правительство одобрило штрафы за нарушение содержания домашних животных

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу запрет на содержание в домашних условиях ряда диких животных, включая львов, тигров, волков, жирафов и фламинго. Депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что под запрет попадают 121 вид, включая крупных хищников, ядовитых змей, хищных птиц и приматов (например, гиббонов и павианов). За нарушение предусмотрены штрафы: до трех тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч — для должностных лиц и до 30 тысяч — для юридических. Исключения сделаны для зоопарков, цирков и научных организаций с лицензией.