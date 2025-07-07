Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство одобрило штрафы за нарушение содержания домашних животных

Правительство России одобрило законопроект об увеличении штрафов за нарушения при содержании домашних животных и в работе приютов. Теперь сумма взыскания может достигать 500 тысяч рублей.

За несоблюдение требований к содержанию домашних животных может грозить штраф от 50 до 500 тысяч рублей.

Правительство России одобрило законопроект об увеличении штрафов за нарушения при содержании домашних животных и в работе приютов. Теперь сумма взыскания может достигать 500 тысяч рублей.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — говорится в официальном отзыве кабмина. Его приводит ТАСС.

Законопроект был разработан депутатом Госдумы от КПРФ Ниной Останиной. Документ предусматривает увеличение максимальных штрафов для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч, для юридических — до 500 тысяч рублей. Авторы инициативы также предложили увеличить срок давности привлечения к ответственности с 60 дней до трех лет. По их данным, с 2018 по 2024 год зафиксировано около 670 тысяч случаев нападения животных на детей. Законопроект находится на стадии доработки.

В отзыве также сказано, что чрезмерное увеличение штрафов может сделать их недоступными для граждан и не приведет к ожидаемому снижению числа нарушений. В правительстве считают необходимым рассмотреть вопрос о соразмерности предлагаемых санкций.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу запрет на содержание в домашних условиях ряда диких животных, включая львов, тигров, волков, жирафов и фламинго. Депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что под запрет попадают 121 вид, включая крупных хищников, ядовитых змей, хищных птиц и приматов (например, гиббонов и павианов). За нарушение предусмотрены штрафы: до трех тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч — для должностных лиц и до 30 тысяч — для юридических. Исключения сделаны для зоопарков, цирков и научных организаций с лицензией.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше