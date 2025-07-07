По поручению Виталия Хоценко детям-сиротам переданы 18 новых квартир

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко в регионе завершена передача 18 новых квартир детям-сиротам. Жилые помещения приобретены у местных застройщиков в девяти муниципальных образованиях области.
Больше всего жилья выделено в Таврическом районе — шесть квартир. В Любинском и Саргатском районах построено по четыре квартиры, в Омске — три, в Знаменском районе — одна. Все квартиры площадью не менее 33 квадратных метров расположены в одноэтажных домах на две или четыре квартиры.
Квартиры полностью готовы к проживанию: выполнена внутренняя отделка, подключены все необходимые коммуникации, установлены кухонные плиты и счётчики. Застройщики предоставляют пятилетнюю гарантию и консультируют новосёлов по вопросам эксплуатации.
«Это только первый этап программы. Региональный жилищный центр уже законтрактовал еще 70 квартир в разных районах области», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Помимо предоставления готового жилья, действует программа выдачи жилищных сертификатов. С начала года документы получили 187 человек, что позволяет им самостоятельно выбрать и приобрести недвижимость в любом регионе России.
Программа обеспечения жильем детей-сирот финансируется из областного бюджета при поддержке федеральных средств. Регулярный мониторинг исполнения проводится на совещаниях под председательством губернатора Виталия Хоценко.