По поручению Виталия Хоценко детям-сиротам переданы 18 новых квартир

Больше всего жилья выделено в Таврическом районе — шесть квартир. В Любинском и Саргатском районах построено по четыре квартиры, в Омске — три, в Знаменском районе — одна. Все квартиры площадью не менее 33 квадратных метров расположены в одноэтажных домах на две или четыре квартиры.