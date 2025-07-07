Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи установили в Подмосковье собственное солнце — символ Молодежной столицы

Сибирский талисман украсил фотозону на ХХI форуме «Территория смыслов».

Источник: Комсомольская правда

Солнышко на скейте стало частью оформления площадки в Солнечногорске Московской области. Символ Молодежной столицы России появился в фотозоне мастерской управления «Сенеж». 7 июля яркий талисман, отражающий современный образ Омска, встречает участников Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов».

Фото: пресс-служба Главного управления молодежной политики.

На мероприятие приедут около четырех тысяч молодых людей и семей с детьми со всей России. Программой предусмотрено пять тематических смен: «Добро», «Созидание», «Единство», «Семья» и «Служение». Участников молодежного форума ожидают мастер-классы, дискуссии и образовательные лекции.

В оригинальной фотозоне посетители смогут сделать памятные снимки с символами Молодежных столиц 2025 года — Омска и Перми.

Ранее мы писали, что на площади перед местный госуниверситетом устанавливают памятник Достоевскому.