Омичи установили в Подмосковье собственное солнце — символ Молодежной столицы

На мероприятие приедут около четырех тысяч молодых людей и семей с детьми со всей России. Программой предусмотрено пять тематических смен: «Добро», «Созидание», «Единство», «Семья» и «Служение». Участников молодежного форума ожидают мастер-классы, дискуссии и образовательные лекции.