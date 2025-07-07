Россиян защитят от бездомных животных жесткими штрафами: владельцев собак и приютов заставят соблюдать законы

Российский кабмин поддержал законопроект о кратном увеличении штрафов за нарушение требований к содержанию животных. Речь идет и о частных владельцах питомцев, и о владельцев приютов. Об этом со ссылкой на официальный отзыв правительства сообщает ТАСС.