Россиян защитят от бездомных животных жесткими штрафами: владельцев собак и приютов заставят соблюдать законы

Российский кабмин поддержал законопроект о кратном увеличении штрафов за нарушение требований к содержанию животных. Речь идет и о частных владельцах питомцев, и о владельцев приютов. Об этом со ссылкой на официальный отзыв правительства сообщает ТАСС.
Отмечается, что кабмин поддерживает проект закона, если он будет доработан с учетом замечаний.
Цель ужесточения штрафов — защитить россиян от бездомных животных, учитывая многочисленные случаи нападений собак, в результате которых калечились или гибли дети. Так что штрафы скоро вырастут до 20 раз.
Граждане за нарушение статьи о содержании животных будут платить 50 тысяч рублей, должностные лица — до 300 тыс. рублей, юридические — до 500 тыс. рублей.
Кроме того, вырастет срок давности для привлечения к административной ответственности за соответствующие правонарушения с 60 дней до 3 лет.
Ранее правительство России поддержало законопроект, ужесточающий наказание за нарушение закона об иностранных агентах.
Кроме того, кабмин поддержал проект закона, по которому в России могут увеличить штраф за несообщение военкомату о смене места жительства, изменении семейного положения, места работы или учебы или образования.