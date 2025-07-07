Туман в Новосибирске вызвал задержки более 20 авиарейсов

На прилёт задерживаются два рейса из Петербурга, рейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина, Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка, а также других городов РФ. Плохие погодные условия (туман) вызвали задержки рейсов в нескольких аэропортах Сибири. По последним данным, туман в Новосибирске уже рассеялся.