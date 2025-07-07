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Туман в Новосибирске вызвал задержки более 20 авиарейсов

Утром в понедельник в новосибирском аэропорту Толмачёво задерживается более 20 авиарейсов, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

На прилёт задерживаются два рейса из Петербурга, рейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина, Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка, а также других городов РФ. Плохие погодные условия (туман) вызвали задержки рейсов в нескольких аэропортах Сибири. По последним данным, туман в Новосибирске уже рассеялся.

Ранее в аэропорту Саратова были сняты ограничения на полёты. Они вводились в 00:50 по московскому времени. План «Ковёр» также был снят в аэропорту Пулково. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.