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Праздничный салют в Астане на День города: как это было (фото, видео)

Вчера в рамках празднования Дня столицы в городе состоялся яркий праздничный салют, организованный за счет спонсорских средств, передает NUR.KZ.

Источник: Акимат Астаны

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, фейерверк запустили в районе 23:00 часов с Ботанического сада. Общая продолжительность салюта составила 5 минут, а количество выстрелов — более 1700.

А до запуска салюта на праздничном концерте на территории стадиона «Астана Арена» выступили звезды отечественной эстрады и творческие коллективы. Среди них Казыбек Курайыш, легендарная группа «Дос-Мукасан», любимая молодежная группа 6elucci, Жанар Дугалова, Али Окапов, Лимба, Атилла, Аро, Жубаныш Жексен, Назима, Ильхан и Турар.

Отметим, согласно закону «О праздниках в РК» День столицы, 6 июля, является государственным праздником. Государственные праздники посвящены событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.