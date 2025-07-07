Праздничный салют в Астане на День города: как это было (фото, видео)

А до запуска салюта на праздничном концерте на территории стадиона «Астана Арена» выступили звезды отечественной эстрады и творческие коллективы. Среди них Казыбек Курайыш, легендарная группа «Дос-Мукасан», любимая молодежная группа 6elucci, Жанар Дугалова, Али Окапов, Лимба, Атилла, Аро, Жубаныш Жексен, Назима, Ильхан и Турар.