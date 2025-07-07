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Прилепин рассказал, благодаря чему ему удалось выжить при взрыве автомобиля

Украинец, которого осудили за покушение на писателя Захара Прилепина, был самоучкой в минном деле. Политика спасло то, что преступник закопал взрывное устройство на избыточной глубине.

Украинец, которого осудили за покушение на писателя Захара Прилепина, был самоучкой в минном деле. Политика спасло то, что преступник закопал взрывное устройство на избыточной глубине.

— Он управлял детонацией дистанционно. Будучи сапером-самоучкой, заложил мину глубже необходимого — основная энергия взрыва ушла в грунт, — пояснил Прилепин ТАСС.

Он предположил, что преступник опасался обнаружения устройства. После покушения писатель получил тяжелые травмы, включая повреждение позвоночника, и проходил длительное лечение.

Захар Прилепин 14 июня заявил, что Александр Пермяков, совершивший на него покушение, хочет лишиться российского паспорта, чтобы попасть в списки на обмен с Украиной.

В конце сентября прошлого года Пермякова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Он обвинялся в покушении на Захара Прилепина. Писателю удалось чудом высадить свою дочь из машины за несколько секунд до взрыва.

Впоследствии Пермяков решил отказаться от гражданства России. Такое решение связано с тем, что он не считает себя россиянином. Суд оставил в силе решение о назначении обвиняемому пожизненного срока. У него есть гражданство Украины.

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