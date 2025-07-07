В территориях Прикамья продолжается обновление сетей водоснабжения

По региональной программе «Комфортный край» в Суксунском, Большесосновском, Нытвенском, Ординском, Пермском округах завершен ремонт объектов водоснабжения.
Так, в селе Тис и деревне Поедуги восстановлены участки водопроводных сетей. В селе Баклуши подрядчик обустроил водонапорную башню, на станции Григорьевское капитально отремонтировали скважину № 3391. В деревнях Серкино и Мокино восстановили сети и водонапорные башни.
Всего, по данным минтерразвития, в этом году предстоит отремонтировать более 77 объектов водоснабжения. Это улучшит условия для 78 тысяч жителей. Общий объем краевой поддержки на эти цели — более 256 млн рублей.