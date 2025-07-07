Стало известно количество новорождённых в России в 2025 году

Всего по стране подано 1 057 234 соответствующих документов. Мальчиков оказалось немного больше — 51% против 49% девочек. В 7 300 случаях на свет появились двойняшки.
Средний возраст рожениц составил 29,8 года, отцов — 29,2 года. В 39% ситуаций женщины рожали впервые, в 32% — во второй раз. Третий ребёнок появился у 18% семей, четвёртого и последующего родили 11%.
А ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой поэтапного списания жилищных кредитов при рождении детей. Депутат предлагает такой механизм: за первого ребёнка списывать — 25%, за второго — 50%, а третий аннулирует кредит полностью.