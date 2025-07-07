МЧС Башкирии озвучил личности погибших в аварии на трассе Уфа — Оренбург

Стали известны подробности смертельной аварии на трассе Уфа — Оренбург. Напомним, в столкновении легковушек погибли три человека.
По информации МЧС республики, ДТП случилось на регулируемом перекрестке в Стерлитамакском районе, где столкнулись KIA Optima и Lada Largus. От удара корейское авто вылетело в придорожный кювет и перевернулось.
В результате происшествия погибли три человека: 22-летний водитель KIA и две пассажирки Lada Largus в возрасте 40 и 51 года. Еще двое участников аварии получили серьезные травмы и были госпитализированы.
По факту ДТП начато разбирательство.
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