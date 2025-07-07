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Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил признать «СПАС» иноагентом

Экс-глава города призвал провести проверку в отношении канала из-за показа документального фильма «Мумия».

Источник: соцсети

С публичной критикой телеканала «СПАС» во время ⅩⅠⅩ съезда КПРФ выступил бывший руководитель города Новосибирск Анатолий Локоть. Поводом для этого стал документальный фильм-расследование «Мумия», в котором рассказывается история мавзолея с телом Владимира Ленина. Картина была снята телеканалом и показана в эфире 26 июля 2025 года, что вызвало гнев представителей коммунистической партии.

«Призвал провести проверку телеканала “СПАС”. Предложил признать канал иноагентом, в случае выявления иностранного финансирования. Предложил признать антисоветизм экстремистской идеологией», — добавил Анатолий Локоть в своём телеграм-канале.

Не только экс-мэр Новосибирска выступил с публичной критикой фильма «Мумия» на съезде партийцев. Поддержала его и Нина Останина, член ЦК Компартии, Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Сам фильм она назвала провокацией, подрывом единства общества во время войны с западным миром и ударом по мировому коммунистическому движению.

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