Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил признать «СПАС» иноагентом

Не только экс-мэр Новосибирска выступил с публичной критикой фильма «Мумия» на съезде партийцев. Поддержала его и Нина Останина, член ЦК Компартии, Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Сам фильм она назвала провокацией, подрывом единства общества во время войны с западным миром и ударом по мировому коммунистическому движению.