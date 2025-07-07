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Входит ли обучение в стаж для получения пенсии в Татарстане

Для возможности получать страховую пенсию татарстанцам необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа. Учитываются ли в данном случае периоды получения образования — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Образование, полученное до 2002 года, может быть засчитано для всех категорий граждан. В данном случае речь идет об обучении в вузе, техникуме, училище, ординатуре и аспирантуре. Соответственно, если человеку не хватает нескольких лет до минимального страхового стажа, но при этом он получил образование до 2002 года, то он может обратиться в Соцфонд с заявлением, чтобы время обучения ему засчитали в стаж.

Получившим образование после 2002 года необходим период обучения, который был организован работодателем, при условии досрочного выхода на пенсию татарстанца. Кроме того, для того чтобы обучение учитывалось в трудовом стаже, необходимо, чтобы в это время работодатель выплачивал за своего сотрудника страховые взносы.