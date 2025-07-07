Входит ли обучение в стаж для получения пенсии в Татарстане

Образование, полученное до 2002 года, может быть засчитано для всех категорий граждан. В данном случае речь идет об обучении в вузе, техникуме, училище, ординатуре и аспирантуре. Соответственно, если человеку не хватает нескольких лет до минимального страхового стажа, но при этом он получил образование до 2002 года, то он может обратиться в Соцфонд с заявлением, чтобы время обучения ему засчитали в стаж.