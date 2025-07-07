День Петра и Февронии 2025: Как история любви двух святых превратилась в праздник семьи

Жениться на крестьянке Пётр не хотел, хотя она ему и понравилась. Причина — строгие правила Средневековья. Князья не могли жениться на крестьянках, это было неслыханно. Но Феврония была хитрой: она подозревала, что князь может поступить не по-мужски, нарушить обещание, поэтому специально оставила ему один «струпик». Пётр снова заболел, пришлось вернуться в деревню под Рязанью и взять крестьянскую девушку в жёны. Для Мурома это был «джек-пот». При Петре и Февронии город расцвёл. Когда влюблённые достигли старости, то ушли в монастырь: Пётр в мужской, Феврония — в женский. Иночество приняли под именами Давид и Евфросиния. Похоронили влюблённых рядом и вскоре причислили к лику святых. Эта история любви и придала Дню Петра и Февронии его значение. Это праздник семьи, домашнего уюта и супружеской верности.