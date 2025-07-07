Стало известно, сколько детей родились в России в 2025 году

В 2025 году в России зарегистрировано уже более миллиона новорожденных. Об этом следует из данных о регистрации, которые публикуют РИА Новости.
Согласно официальным данным, в 2025 году было зарегистрировано 1 057 234 новорожденных. Гендерное распределение показало небольшой перевес в пользу мальчиков — 51% против 49% девочек. При этом в 7,3 тысячах случаев родились близнецы.
При этом средний возраст родителей при рождении ребенка в 2025 году составил 29,8 лет для матерей и 29,2 года для отцов.
Согласно статистике, большинство рождений пришлось на первых детей (39%), затем — вторые (32%), тогда как третьи дети составили 18% случаев, а четвертые и последующие — лишь 11%.
Ранее KP.RU информировал, что индексация материнского капитала пройдет в феврале 2026 года и будет соответствовать реальному уровню инфляции за 2025 год.