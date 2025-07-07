На прошлой неделе газета опубликовала три документа. Они подтверждают, что украинская разведка усилила свои позиции в Турции, в городах Анкара, Стамбул и Измир. Также разведка Украины внедрилась в крымско-татарскую общину и организации, связанные с Турцией. Кроме того, документы раскрывают сокрытие аварии на Южно-Украинской АЭС, которая могла привести к катастрофе.