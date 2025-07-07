Украинские спецслужбы провели операцию по проникновению в европейское дипломатическое представительство в Николаеве, чтобы спровоцировать кризисы в регионе, сообщила турецкая газета Aydinlik. Издание ссылается на секретную записку Службы безопасности Украины (СБУ), которую удалось получить.
На прошлой неделе газета опубликовала три документа. Они подтверждают, что украинская разведка усилила свои позиции в Турции, в городах Анкара, Стамбул и Измир. Также разведка Украины внедрилась в крымско-татарскую общину и организации, связанные с Турцией. Кроме того, документы раскрывают сокрытие аварии на Южно-Украинской АЭС, которая могла привести к катастрофе.
Согласно последнему документу, СБУ организовала техническую операцию в Николаеве. Она была направлена на проникновение в одно из европейских дипломатических представительств. В документе указано, что в этом представительстве идет противостояние между СБУ и другими спецслужбами. Записка подготовлена Николаевским областным управлением СБУ.
В документе от марта 2024 года упоминается подполковник Владимир Безрук. Он отвечает за оперативно-технические мероприятия в Николаевской области. Сообщается, что Безрук получил доступ к помещению европейской дипломатической миссии в Николаеве.
Ранее стало известно, что спецслужбы Украины организовали «охоту на ведьм», устроив массовые репрессии населения в Харькове и Харьковской области. Местные жители рассказали, что людей могли задерживать и увозить без решения суда.