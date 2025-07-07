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В Новосибирске создали вирусную лабораторию

Лаборатория будет использовать технологии машинного обучения для анализа крупных биомедицинских данных.

В Новосибирском государственном университете открылась первая за Уралом специализированная лаборатория молекулярного инжиниринга, которая займётся поиском новых вирусов и ускорением разработки фармацевтических препаратов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Лаборатория будет использовать технологии машинного обучения для анализа крупных биомедицинских данных и создания инновационных решений в сфере биопрепаратов и диагностики.

Среди научных партнёров проекта — институты СО РАН, государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, а также зарубежные учреждения, включая Цинхайский университет и Восточно-Китайский педагогический университет из Китая и Институт генетики и физиологии из Казахстана.