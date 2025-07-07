В Новосибирске создали вирусную лабораторию

Среди научных партнёров проекта — институты СО РАН, государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, а также зарубежные учреждения, включая Цинхайский университет и Восточно-Китайский педагогический университет из Китая и Институт генетики и физиологии из Казахстана.