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В Ленинградской области сбиты БПЛА

Несколько беспилотников было уничтожено в Ленинградской области. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает губернатор Ленобласти в telegram-канале.

Срочная новость.

Несколько беспилотников было уничтожено в Ленинградской области. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает губернатор Ленобласти в telegram-канале.

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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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