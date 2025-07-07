Два редчайших тигра утащили мужчину из туалета и растерзали его

В индонезийской провинции Риау редчайшие суматранские тигры напали на работника плантации и растерзали его. Как сообщает Jakarta Globe, инцидент произошел вблизи лагеря, где проживали рабочие.
После наступления темноты мужчина по имени Хадито отправился в туалет, но вскоре его коллега услышал крики. Он выбежал из лагеря с фонариком, однако Хадито уже не было. В десяти метрах от туалета нашли лишь его мобильный телефон и штаны.
Позже представители Агентства по охране природных ресурсов Риау сообщили, что рядом с лагерем находились два суматранских тигра. Об этом свидетельствовали следы разного размера, обнаруженные на месте происшествия. Сотрудники агентства прочесали территорию и в пределах ста метров обнаружили тело погибшего. Он лежал лицом вниз, на теле имелись следы укусов и когтей в области шеи и верхней части спины.
Суматранские тигры обитают исключительно на острове Суматра и отличаются меньшими размерами и повышенной агрессивностью. По данным министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии, их численность стремительно сокращается из-за вырубки лесов под плантации, браконьерства и конфликтов с людьми. По состоянию на 2018 год, в мире насчитывалось не более шестисот особей, передает издание.
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