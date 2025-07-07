Трое подростков застряли на Шымбулаке в шаге от обрыва

Тропа, по которой шли ребята, обрывалась, поэтому спуститься вниз было невозможно. Они передали геолокацию спасателям и держали с ними связь, пока их не отыскала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, которая незамедлительно выдвинулась на помощь с поста «Медеу».