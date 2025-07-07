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Трое подростков застряли на Шымбулаке в шаге от обрыва

Помощь спасателей МЧС потребовалась троим подросткам, которые не смогли самостоятельно спуститься с гор в районе Шымбулака, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

Инцидент случился поздним вечером 7 июля 2025 года.

Тропа, по которой шли ребята, обрывалась, поэтому спуститься вниз было невозможно. Они передали геолокацию спасателям и держали с ними связь, пока их не отыскала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, которая незамедлительно выдвинулась на помощь с поста «Медеу».

рассказали в МЧС РК

Прибыв в район Шымбулака, спасатели пешком направились к переданным координатам. Местность отличалась крутыми обрывами и отсутствием безопасного маршрута, что потребовало применения альпинистского снаряжения.

Вскоре специалисты обнаружили двух юношей 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения. В медицинской помощи они не нуждались.

С помощью альпинистских веревок подростков аккуратно эвакуировали с обрыва. После спуска всех троих доставили на спасательный пост и передали родителям.