Трое подростков застряли на Шымбулаке в шаге от обрыва

Инцидент случился поздним вечером 7 июля 2025 года.
Тропа, по которой шли ребята, обрывалась, поэтому спуститься вниз было невозможно. Они передали геолокацию спасателям и держали с ними связь, пока их не отыскала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, которая незамедлительно выдвинулась на помощь с поста «Медеу».
Прибыв в район Шымбулака, спасатели пешком направились к переданным координатам. Местность отличалась крутыми обрывами и отсутствием безопасного маршрута, что потребовало применения альпинистского снаряжения.
Вскоре специалисты обнаружили двух юношей 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения. В медицинской помощи они не нуждались.
С помощью альпинистских веревок подростков аккуратно эвакуировали с обрыва. После спуска всех троих доставили на спасательный пост и передали родителям.