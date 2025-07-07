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В России хотят сделать гибкий график работы для многодетных

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает установление гибкого графика работы для многодетных родителей.

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает установление гибкого графика работы для многодетных родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ключевая цель поправки — законодательно закрепить гарантированную возможность для одного из родителей многодетной семьи или семьи с ребенком-инвалидом реализовать свое право на труд в условиях, максимально адаптированных к семейным потребностям, путем установления по их инициативе (на основании письменного заявления) одного из предусмотренных гибких режимов рабочего времени», — говорится в документе.

По замыслу, такой график будет действовать у многодетных родителей до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет, а для детей-инвалидов — до 18 лет. Россияне смогут выбрать удобный для себя рабочий формат: неполный день, неполная неделя или удаленная работа. Выбор должен будет определяться по заявлению одного из родителей.

Авторы законопроекта считают, что из-за невозможности изменить рабочий график у многодетных часто возникают различные трудности. Иногда женщинам приходится либо увольняться, либо переходить на менее оплачиваемую работу. А если закон примут, то, уверены инициаторы, родители будут держаться за рабочее место и отрабатывать дальше больше положенного в благодарность за возможность гибкого рабочего времени.