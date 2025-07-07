В России хотят сделать гибкий график работы для многодетных

По замыслу, такой график будет действовать у многодетных родителей до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет, а для детей-инвалидов — до 18 лет. Россияне смогут выбрать удобный для себя рабочий формат: неполный день, неполная неделя или удаленная работа. Выбор должен будет определяться по заявлению одного из родителей.