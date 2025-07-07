Более одного миллиона детей родились в России с начала 2025 года

В России с начала текущего года на свет появилось более одного миллиона детей. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.
Всего в стране зафиксировано 1 057 234 заявлений о рождении. Из них 51 процент — мальчики, 49 процентов — девочки. Двойни родились в 7,3 тысячи случаев.
Средний возраст матери составил 29,8 года, отца — 29,2 года. Распределение по очередности родов: первый ребенок — 39 процентов матерей, второй — 32 процента, третий — 18 процентов, четвертый и последующие — 11 процентов, уточнили в агентстве.
Недавно депутат Виталий Милонов рассказал, что в Госдуме предложили ввести запрет на аборты в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Таким образом можно отмечать праздник, посвященный традиционным ценностям.
Однако депутат Госдумы Нина Останина заявила, что запрет абортов приведет к ухудшению здоровья женщин и повлияет на их репродуктивные функции. Она также обратила внимание на то, что запрет абортов повлечет за собой появление «черного рынка» услуг по прерыванию беременности.
До этого Минздрав расширил список возможных осложнений при аборте. Теперь в списке присутствуют сердечно-сосудистые заболевания, рак молочной железы и аденомиоз.