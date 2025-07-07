Ущерб авиакомпаниям из-за остановки рейсов оценен в 20 млрд рублей в сутки

Потери транспортных компаний из-за приостановки работы аэропортов России 5 и 6 июля могут превысить 20 миллиардов рублей в день, сообщил Дмитрий Дациков, эксперт компании EXPO.UAV.
«Суммарные дополнительные затраты авиакомпаний из-за массовых сбоев в расписании по всей стране могут составить в среднем 20 миллиардов рублей в день», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».
В статье также отмечается, что отмена одного рейса Boeing 737−800 может стоить авиакомпаниям от 15 до 23 миллионов рублей прямых расходов. Таким образом, только за отмену рейсов в трёх аэропортах перевозчики потеряли от 3,9 до 5,9 миллиарда рублей за первые сутки.
Накануне в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья были введены временные ограничения на посадку и вылет самолётов.
Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию по правам потребителей при задержке, отмене и переносе рейсов.