Ущерб авиакомпаниям из-за остановки рейсов оценен в 20 млрд рублей в сутки

В статье также отмечается, что отмена одного рейса Boeing 737−800 может стоить авиакомпаниям от 15 до 23 миллионов рублей прямых расходов. Таким образом, только за отмену рейсов в трёх аэропортах перевозчики потеряли от 3,9 до 5,9 миллиарда рублей за первые сутки.