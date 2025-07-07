«Первая волна взрыва ушла под землю»: Прилепин рассказал, что помогло ему выжить при покушении

Украинец Александр Пермяков, которого осудили за покушение на Захара Прилепина, был сапером-самоучкой и совершил ошибки, устанавливая взрывное устройство для убийства писателя. Благодаря этим ошибкам Прилепин и выжил. Об этом сам писатель рассказал в предоставленном ТАСС фрагменте фильма, приуроченного к 50-летнему юбилею политического деятеля.