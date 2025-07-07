Украинец Александр Пермяков, которого осудили за покушение на Захара Прилепина, был сапером-самоучкой и совершил ошибки, устанавливая взрывное устройство для убийства писателя. Благодаря этим ошибкам Прилепин и выжил. Об этом сам писатель рассказал в предоставленном ТАСС фрагменте фильма, приуроченного к 50-летнему юбилею политического деятеля.
Прилепин отметил, что мины обычно устанавливают, чуть-чуть присыпая землей. А исполнитель покушения, видимо, «боялся, что ее заметят, и зарыл глубже». Поэтому первая сила взрыва ушла в землю, что писателя и спасло.
«Это я так предполагаю. Просто я же пытаюсь какое-то рациональное найти объяснение», — добавил писатель, напомнив, что в результате покушения он получил перелом позвоночника, восемь переломов ног и черепно-мозговую травму.
В этом же фильме, напомним, подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что покушение на него организовал главарь киевского режима Владимир Зеленский. По мнению писателя, главарь киевского режима действует как террорист, получивший поддержку мирового сообщества, и с ним нужно вести диалог совершенно иначе.
Покушение на писателя произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области. В результате взрыва Audi Q7 водитель Прилепина погиб, а сам писатель получил серьезные ранения.