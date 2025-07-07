Шестидневная рабочая неделя ждет белорусов с 7 по 13 июля

В Беларуси с понедельника, 7 июля начинается шестидневная рабочая неделя. Об этом ранее предупреждали белорусов в Министерстве труда и социальной защиты.
После больших выходных в июле 2025, длившихся с 3 по 6 июля включительно, белорусы отработают «шестидневку».
Так, рабочий день с пятницы, 4 июля, переносится на субботу, 12 июля, которая и будет рабочей в этом летнем месяце. Поэтому для многих белорусов рабочими на этой неделе будет дни с 7 по 12 июля включительно.
Кстати, Минтруда уже сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 12 июля.
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