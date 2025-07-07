Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестидневная рабочая неделя ждет белорусов с 7 по 13 июля

Минтруда предупредило белорусов о шестидневной рабочей неделе с 7 по 13 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с понедельника, 7 июля начинается шестидневная рабочая неделя. Об этом ранее предупреждали белорусов в Министерстве труда и социальной защиты.

После больших выходных в июле 2025, длившихся с 3 по 6 июля включительно, белорусы отработают «шестидневку».

Так, рабочий день с пятницы, 4 июля, переносится на субботу, 12 июля, которая и будет рабочей в этом летнем месяце. Поэтому для многих белорусов рабочими на этой неделе будет дни с 7 по 12 июля включительно.

Кстати, Минтруда уже сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 12 июля.

Между тем фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 8 по 14 июля 2025: программа, афиша, звезды, жилье, погода, безвиз.