В Усть-Илимске медведи стали чаще выходить к жилым домам

С мая по июль в Усть-Илимске полицейские зафиксировали более 10 случаев появления медведей у жилых домов. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, местные жители наблюдали прогулку лесного зверя в поселках Тубинский, Бадарминск, Эдучана, Подъеланка, на железнодорожных путях и в садоводствах. Никто из людей не пострадал.
— На все места происшествий выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские совместно с охотоведами и местными властями информировали граждан и обеспечивали их безопасность, — пояснил начальник отделения участковых уполномоченных полиции Юрий Милютин.
По наблюдениям охотоведов, медведи выходят из тайги, чтобы подкрепиться. Их можно заметить возле мусорных баков. В последние пять лет в Усть-Илимском районе наблюдается дефицит корма для медведей из-за снижения урожайности ягод. Это приводит к тому, что хищники чаще выходят к населенным пунктам. В целях регулирования популяции бурых медведей, в Илимском лесничестве с мая по июль охотниками было добыто четыре особи. Еще три медведя погибли под поездом.