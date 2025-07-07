В Усть-Илимске медведи стали чаще выходить к жилым домам

По наблюдениям охотоведов, медведи выходят из тайги, чтобы подкрепиться. Их можно заметить возле мусорных баков. В последние пять лет в Усть-Илимском районе наблюдается дефицит корма для медведей из-за снижения урожайности ягод. Это приводит к тому, что хищники чаще выходят к населенным пунктам. В целях регулирования популяции бурых медведей, в Илимском лесничестве с мая по июль охотниками было добыто четыре особи. Еще три медведя погибли под поездом.