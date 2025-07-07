Самарцы любят коллекционировать монеты, статуэтки и книги

В Самаре 30% опрошенных местных жителей считают себя коллекционерами, мужчины причисляют себя к этой категории чаще женщин. Стало известно, что именно любят собирать самарцы. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«Молодежь до 35 лет увлекается коллекционированием чаще тех, кто старше, а горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше», — рассказали в пресс-службе.
Так, монеты и банкноты коллекционируют 3 из 10 респондента. Фигурки и статуэтки собирают 9% горожан, книги и игрушки — по 6%. О коллекции «знаний, мыслей, опыта» заявили 5%. Посуду, открытки и календари собирают по 4% опрошенных.
Музыкальные записи коллекционируют 3%, значки, парфюмерию и одежду — по 2%. Также самарцы любят собирать антиквариат, колокольчики, растения, оружие, магниты, камни и часы.