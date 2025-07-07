Прибытие более 20 рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за тумана

Отметим, что Роспотребнадзор запустил горячую линию по правам потребителей при задержке, отмене и переносе рейсов. Специалисты службы, к примеру, могут ответить на вопросы о том, можно ли поменять билет, как вернуть деньги и положена ли выплата моральной компенсации от перевозчика.