Прибытие более 20 рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за тумана

Прибытие более 20 рейсов в аэропорт Новосибирска (Толмачево) задерживается сегодняшним утром, 7 июля, из-за тумана. Это следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Наблюдается задержка самолетов из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Читы, Якутска, Улан-Удэ и других российских городов, а также из Пекина.
Отметим, что Роспотребнадзор запустил горячую линию по правам потребителей при задержке, отмене и переносе рейсов. Специалисты службы, к примеру, могут ответить на вопросы о том, можно ли поменять билет, как вернуть деньги и положена ли выплата моральной компенсации от перевозчика.