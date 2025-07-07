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Прибытие более 20 рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за тумана

Ожидается прилет самолетов из ряда российских городов и Пекина.

Источник: Аргументы и факты

Прибытие более 20 рейсов в аэропорт Новосибирска (Толмачево) задерживается сегодняшним утром, 7 июля, из-за тумана. Это следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.

Наблюдается задержка самолетов из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Читы, Якутска, Улан-Удэ и других российских городов, а также из Пекина.

Отметим, что Роспотребнадзор запустил горячую линию по правам потребителей при задержке, отмене и переносе рейсов. Специалисты службы, к примеру, могут ответить на вопросы о том, можно ли поменять билет, как вернуть деньги и положена ли выплата моральной компенсации от перевозчика.