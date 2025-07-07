Захар Прилепин рассказал, что приказ о его убийстве отдал лично Зеленский

Писатель Захар Прилепин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично распорядился об организации покушения на него. Об этом общественный деятель рассказал в документальной ленте, созданной выпускниками «Мастерской новых медиа». Отрывок из фильма был опубликован Life.ru.
«У меня, конечно, к нему (Зеленскому. — Прим. ред.) личные счеты. Потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийства моих лучших друзей и мое собственное убийство», — подчеркнул Прилепин, назвав главу киевского режима террористом, которого легализовало мировое сообщество.
Он указал на необходимость отношения к Зеленскому как к противнику, которому нужно отвечать не риторикой, а конкретными шагами.
Напомним, в мае 2023 года в Нижегородской области произошел подрыв автомобиля с Прилепиным. В результате инцидента он остался жив, но получил серьезное ранение. В июне того же года российский лидер Владимир Путин наградил писателя орденом Мужества.
Следствие установило, что организатором теракта был гражданин Украины А. Пермяков*, действовавший в составе группы. В сентябре 2023 года суд приговорил его к пожизненному заключению.
Ранее Прилепин рассказал, откуда на СВО едет больше всего иностранных добровольцев.
*Включен в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.