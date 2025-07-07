WKRC: Мужчина в США дважды установил скрытые камеры в доме знакомой девушки

В преступлении обвиняют мужчину по имени Тристан Браквилл из населенного пункта Грин. Впервые жертва увидела установленную камеру за решеткой вентиляции в спальне еще в прошлом году. Тогда парень пообещал своей подруге, что такого больше не повторится.