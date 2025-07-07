WKRC: Мужчина в США дважды установил скрытые камеры в доме знакомой девушки

Полиция в США арестовала мужчину из штата Огайо — его дважды заподозрили в установке скрытых камер в доме знакомой. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили на WKRC.
В преступлении обвиняют мужчину по имени Тристан Браквилл из населенного пункта Грин. Впервые жертва увидела установленную камеру за решеткой вентиляции в спальне еще в прошлом году. Тогда парень пообещал своей подруге, что такого больше не повторится.
Уже в марте текущего года произошла аналогичная ситуация — девушка обнаружила новую камеру в ванной комнате. Устройство работало в режиме трансляции.
В воскресенье, 29 июля, сотрудники правоохранительных органов арестовали Браквилла. Ему назначен залог в размере 10 тысяч долларов, уточнили на телеканале.
Другой случай произошел в начале апреля, когда суд в Лондоне назначил 51-летнему стоматологу условный срок за тайную съемку полуобнаженных медсестер. Доктор оставлял в женской раздевалке рюкзак с сетчатым карманом, в который клал записывающий видео смартфон.
Также недавно четыре работницы скорой помощи в американском штате Калифорния обнаружили в своей раздевалке скрытую видеокамеру, которая была замаскирована под зарядку для мобильного телефона.