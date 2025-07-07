NYT: Украденную во время Второй мировой скрипку Страдивари обнаружили в Токио

Скрипка Mendelssohn работы Антонио Страдивари, исчезнувшая в конце Второй мировой войны, была обнаружена в Токио. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов. Инструмент, созданный в 1709 году, передали на хранение семье Мендельсон-Бонке, однако во время войны он был похищен. Много лет родные безуспешно пытались вернуть пропажу.
Недавно специалист по культурным ценностям Карла Шапро заметила на снимках с выставки 2018 года в Токио скрипку, похожую на утраченный инструмент. На табличке она была обозначена как Stella, датированная 1707 годом. Однако сходство показалось Шапро подозрительным.
После тщательного анализа и сопоставления с архивными изображениями выяснилось, что у обеих скрипок совпадают характерные узоры в структуре дерева, что позволило предположить: под именем Stella скрывается та самая Mendelssohn.
Известно, что эту скрипку продали на аукционе в Нью-Йорке в 2000 году за сумму от 1,2 до 1,5 миллиона долларов. Основатель аукционного дома Tarisio Джейсон Прайс подтвердил, что речь действительно идет о скрипке Mendelssohn, передает газета.
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