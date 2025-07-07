NYT: Украденную во время Второй мировой скрипку Страдивари обнаружили в Токио

Скрипка Mendelssohn работы Антонио Страдивари, исчезнувшая в конце Второй мировой войны, была обнаружена в Токио. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов. Инструмент, созданный в 1709 году, передали на хранение семье Мендельсон-Бонке, однако во время войны он был похищен. Много лет родные безуспешно пытались вернуть пропажу.