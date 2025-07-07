Жители Башкирии потратили 23,5 миллиарда рублей на кафе и рестораны

За первые пять месяцев 2025 года жители России потратили в заведениях общепита 1,624 триллиона рублей. Хотя эта сумма на 8,3% больше, чем годом ранее, эксперты связывают рост не с увеличением числа посетителей, а с подорожанием блюд.
По информации Росстата, в Башкирии оборот кафе и ресторанов за этот период достиг 23,5 миллиардов рублей, что на 7,2% выше показателей прошлого года. Отмечается, что жители региона стали посещать заведения реже, но на цены положительно это не повлияло, так как владельцы вынуждены поднимать стоимость, чтобы покрыть растущие расходы на продукты и обслуживание.
Среди регионов Приволжского федерального округа больше всего денег оставили в заведениях Татарстана (37,7 млрд рублей). В целом по ПФО суммарные траты на общепит составили 204 млрд рублей.
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