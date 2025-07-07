Жители Башкирии потратили 23,5 миллиарда рублей на кафе и рестораны

По информации Росстата, в Башкирии оборот кафе и ресторанов за этот период достиг 23,5 миллиардов рублей, что на 7,2% выше показателей прошлого года. Отмечается, что жители региона стали посещать заведения реже, но на цены положительно это не повлияло, так как владельцы вынуждены поднимать стоимость, чтобы покрыть растущие расходы на продукты и обслуживание.