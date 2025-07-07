Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до 950 машин

Число автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани увеличилось до 950 к 07:00 по московскому времени. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в оперативном штабе, освещающем ситуацию на подходах к мосту.
Ранее, по состоянию на 06:00 по московскому времени, в очереди находилось 540 машин, а среднее время ожидания составляло около двух часов.
— В очереди со стороны Тамани находится 950 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, — говорится в Telegram-канале оперштаба.
5 июля движение по Крымскому мосту перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Аналогичные ситуации имели место 30 июня и 6 июня — в эти даты движение транспортных средств по Крымскому мосту также было приостановлено.
В 07:00 1 июля количество автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани увеличилось до 757 машин. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.