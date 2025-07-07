Об этом сообщили в ЕДДС кубанской столицы. Электричество отключат на период с 9:00 до 17:00. Это коснется следующих улиц:
• им. К. Образцова, 27.
• Герцена, 52, 81
• Калинина, 83, 125, 131, 260, 278
• Сормовская, 35/1, 158/4, 167, 167/1, 189, 193/1, 195, 197, 197/1, 199, 206
• Уральская, 154, 154/1, 154/3, 156, 158, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4
• Первомайская, 36, 38, 45, 55, 69
• Достоевского, 40
• Дачная, 130, 306
• 1 Мая, 22
• Жлобы, 63, 88
• Российская, 2, 10, 28
• Жуковского, 26
• Северная, 44
• Нефтезаводской 2 пр, 2
• Нефтезаводской 3 пр., 2
• Почтовое отделение, 56
• Молодежная, 9
• Дзержинского, 116
• Кореновская, 11
• 1 линия ПРК, 241
• 5 линия ПРК, 82
• Северная, 463, 467, 489
• Ломоносова, 51
• Кавказская, 84
• Ставропольская, 138.
Почти три десятка улиц останутся без электроэнергии на 8 часов
В Краснодаре 7 июля отключение электроэнергии затронет ряд улиц.
Об этом сообщили в ЕДДС кубанской столицы. Электричество отключат на период с 9:00 до 17:00. Это коснется следующих улиц: