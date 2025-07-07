Почти три десятка улиц останутся без электроэнергии на 8 часов

Об этом сообщили в ЕДДС кубанской столицы. Электричество отключат на период с 9:00 до 17:00. Это коснется следующих улиц:

• им. К. Образцова, 27.

• Герцена, 52, 81

• Калинина, 83, 125, 131, 260, 278

• Сормовская, 35/1, 158/4, 167, 167/1, 189, 193/1, 195, 197, 197/1, 199, 206

• Уральская, 154, 154/1, 154/3, 156, 158, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4

• Первомайская, 36, 38, 45, 55, 69

• Достоевского, 40

• Дачная, 130, 306

• 1 Мая, 22

• Жлобы, 63, 88

• Российская, 2, 10, 28

• Жуковского, 26

• Северная, 44

• Нефтезаводской 2 пр, 2

• Нефтезаводской 3 пр., 2

• Почтовое отделение, 56

• Молодежная, 9

• Дзержинского, 116

• Кореновская, 11

• 1 линия ПРК, 241

• 5 линия ПРК, 82

• Северная, 463, 467, 489

• Ломоносова, 51

• Кавказская, 84

• Ставропольская, 138.