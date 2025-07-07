Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский аэропорт рассказал, что делать при отмене и задержке рейсов

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводятся для обеспечения безопасности полётов и пассажиров.

Источник: Om1 Омск

В аэропорту пассажирам напомнили о важных моментах при задержке и отмене рейсов по причине временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Центральной России:

  • Проверяйте СМС и электронную почту — авиакомпании отправляют уведомления о задержках или отменах рейсов.
  • Следите за онлайн-табло на сайте Омского аэропорта — информация о времени прибытия и вылета самолётов отображается на главной странице в разделах «Прилёт» и «Вылет».
  • Если у вас возникли проблемы с интернетом, позвоните в справочную службу Омского аэропорта по телефону 55−69−11. В пиковые часы время ожидания ответа может увеличиться. Также можно обратиться к информационной стойке в самом аэропорту (первый этаж, у зоны контроля).
  • Не приезжайте в аэропорт заранее, если вылет перенесён на несколько часов — самолёты не прилетят и не улетят раньше указанного времени.

Важно: ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводятся для обеспечения безопасности полётов и пассажиров, что является главным приоритетом гражданской авиации.