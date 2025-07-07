Молодая помощница учителя занялась сексом с 15-летним школьником в своей машине

В Нью-Йорке арестовали 19-летнюю помощницу учителя, которая совратила 15-летнего ученика. Об этом пишет Times Union.
В ходе допросов полиция установила, что девушка несколько раз занималась сексом с подростком — в том числе в ее машине. Девушка обвиняется в сексуальных домогательствах и создании угрозы здоровью ребенка.
По данным издания, администрация в школе знала о похождениях своей сотрудницы, однако ничего не сделала, чтобы пресечь противоправные действия.
Тем не менее, в администрации заявили, что заявили в полицию сразу после того, как стало известно о действиях девушки. Истец настаивает, что школьный округ покрывал девушку.
Сообщается, что девушка закончила ту же школу, в которой работала. Прокуратура добавила, что ввиду небольшой разницы в возрасте между арестованной и ее жертвой им не удалось выдвинуть более тяжких обвинений, передает Times Union.
В середине мая также стало известно, что учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего.
Ранее полиция штата Иллинойс, США, также задержала учительницу, обвиняемую в изнасиловании 15-летнего ученика. Момент задержания попал на видео.